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Yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili sosyal medya yalanı

Sosyal medyada referandum manipülasyonu yapanların hedefinde bu kez yurtdışında yaşan vatandaşlarımız var.

24.04.2017 - 23:22
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Yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili sosyal medya yalanı

Geçen yıl Kasım ayında yapılan seçimlerde yurtdışında yaşanyan vatandaşlarımız Ekim ayında oylarını kullanmıştı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların oy kullanabilmek için kuyrukta beklediği bir fotoğraf sanki bu referanduma aitmiş gibi sosyal medyada hayırcılar tarafından kullanılıyor. Oysa fotoğrafın 19 Ekim 2015 tarihine ait olduğu çok açık. Bunun ispatı olarak, Anadolu Ajansı'nın sitesine bakabilirsiniz.

Ayrıca hayırcılar Almanya'da çekilen bu fotoğrafın Avusturya'da çekildiğini söylüyor.

Fotoğrafın orjinal hali:

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili sosyal medya yalanı

Anadolu Ajansının 19.10.2015 tarihine ait fotoğrafının altında 'Haftasonu Almanya'daki sandıklarda kuyruk oluştu' başlığıyla "Yurtdışından oy verme işleminde son haftaya girilirken, haftasonu oy kullanmak isteyen vatandaşlar Almanya'daki konsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Köln Başkonsolosluğu'na oy kullanmak için gelenler 500 metreden uzun kuyruk oluşturdular." yazıyor.

Bir hayırcının attığı tweet:

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili sosyal medya yalanı

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