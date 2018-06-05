Yurtdışındaki öğrencilere 15 bin avro burs

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Şuayıp Turhan, güçlü bir diasporanın ancak güçlü bir kimlik bilinci ile oluşturulabileceği gerçeğinden hareketle yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin kimliklerini tanımalarını sağlayacak farklı içerik ve amaçlara sahip programlar oluşturduklarını söyledi.

Almanya'da bir dizi temaslarda bulunan Şuayip Turan, öğrencileri sevindirecek açıklamalar yaptı.

UZMANLIK BURSLARI

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Şuayip Turhan, "Tez Araştırma Bursu kapsamında yüksek lisans için aylık 500 avro, doktora için ise 750 avro burs veriyoruz. Yurt dışında yaşayan gençlere 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren hukuk ve psikoloji alanında da 'Uzmanlık Bursları' adı altında yıllık 15 bin avroya kadar burs verilecek. 2013 yılında 'Genç Liderler' ile başlayan bu programlar silsilesi, süreç içerisinde yeni programlar eklenerek 2018 yılı itibarıyla 4 programa ulaşmış durumdadır. Genel bir çerçevede 'Kültürel Hareketlilik Programları' olarak adlandırılan bu programlarda, Türk gençlerinin kimliklerinin en önemli bileşenleri olan 'dil' ve 'din' başta olmak üzere tarihsel ve kültürel miraslarını keşfetmelerini sağlayacak eğitsel ve görsel çalışmalara yer verilmektedir" dedi.

DESTEK PROGRAMLARI

Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı hakkında bilgi veren Şuayip Turhan, "Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın hem ülke dilinde hem de ana dillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla okul öncesi çift dilli eğitimin teşvik edilmesi, 0-3 ve 3-6 yaş arası çocukların ana dilleri olan Türkçelerini geliştirmeleri için oyun gruplarının oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu program ile yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin ana dillerinde yetkinlik kazanmalarını ayrıca sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlanmasını amaçlıyoruz. Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesini, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz hakkında bilgilenmelerini sağlamak istiyoruz. Bu program, yaşadıkları ülkelerde başarılı ve etkin bireyler olmaları ve kültürlerini korumaları amacıyla yurt dışındaki dernekler bünyesinde uygulanmak üzere geliştirilmiş bir eğitime destek programıdır" şeklinde konuştu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik diğer çalışmaları hakkında da bilgi veren Şuayip Turhan, "Güçlü bir diaspora, güçlü bir kimlik bilinciyle oluşabilir. Bu gerçekten hareketle YTB, yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin kimliklerini tanımalarını sağlayacak farklı içerik ve amaçlara sahip programlar oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

