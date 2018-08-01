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'Yurtlarımız hazır'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, "3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak." dedi.

AA | 01.08.2018 - 12:46..
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğündeki makamında Sinan Aksu, yaptığı açıklamada, öğrencilere en iyi hizmetin verilebilmesi için 7 gün 24 saat mesai yapıldığını anlattı.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öğrencilerin, barınma, yemek, internet, spor ve sosyal etkinlikler olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını vurgulayan Aksu, "Geldiğimiz noktada 670 bin kapasiteye ulaştık. Fakat 200 bin yatak kapasitesili proje ve inşaat faaliyetlerimiz de devam ediyor." dedi.

'Yurtlarımız hazır'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu

KAYITLAR 3 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Sinan Aksu, "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa sürede öğrencilerimizi gerekli araştırmaları yaptıktan sonra yurtlarımıza yerleştireceğiz." diye konuştu.

'Yurtlarımız hazır'

"YURTLAR EĞİTİM ODAKLI YAPILDI"

"Biz sadece bir yatakhane ve yemekhane hizmeti sunmuyoruz." diyen Sinan Aksu, "Öğrencimizin burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ikinci bir okul olarak dizayn ettiğimiz yurtlarda canı hiçbir şekilde sıkılmadan, diğer ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşallah bir barınma imkanı sunuyoruz. Hizmet etmek bizim için bir mutluluk. Üniversitelerle ve devlet kurumlarıyla ortak çalışmalarımız devam edecek. Yurt konusunda, Türkiye'de yurda girmek için tek bir öğrenci kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim. İnşaatı ve projesi devam eden yurtlarımız bittiğinde Türkiye'de yurt problemi ortadan kalkacak. Bu da kısa zamanda sonuçlanacak. 670 bin yatak kapasitesiyle dünyada sayılıyızdır. Çoğu yerde yoktur."

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