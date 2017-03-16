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Yurtta alkol alan öğrenci hastaneye kaldırıldı

Zonguldak Ereğli'de kaldığı yurtta alkol alan bir öğrenci taşkınlık yaptı, hastaneye kaldırıldı.

16.03.2017 - 10:53
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Zonguldak Ereğli'ye bağlı Gülüç Beldesi'nde Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdunda kalan Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi C.Ç., iddiaya göre yurtta alkol alarak taşkınlık yaptı.

Yurtta alkol alan öğrenci hastaneye kaldırıldı

1.55 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yurt görevlilerinin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, öğrenciyi hastaneye götürmek istedi. Sağlık ekibine direnen C.Ç., gelen polis ekibi tarafından yurttan çıkarıldı. Polise de direnmeye kalkınca kelepçe takılan C.Ç., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencinin 1.55 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yurtta alkol alan öğrenci hastaneye kaldırıldı

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