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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İHA | 14.12.2017 - 09:04..
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Yurtta hava durumu

Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Ege ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyılarında batı, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yurtta hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14


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