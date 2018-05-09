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'Yurtta Sulh Konseyi' çatı davasında mütalaa açıklandı

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında savcı mütalaasını açıkladı.

AA | 09.05.2018 - 10:48..
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'Yurtta Sulh Konseyi' çatı davasında mütalaa açıklandı

Savcı sözde yurtta sulh konseyi üyeleri Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Akın Öztürk, eski tuğgeneraller Ahmet Bircan Kırker, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Semih Terzi, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, eski tümgeneraller İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Osman Ünlü, eski kurmay albaylar Ahmet Özçetin,    Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit,  Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, eski kurmay yarbaylar Turgay Sökmen, Halil Gül, Ertuğrul Terzi, Özcan Karacan,  Savaş Kabaklı için istediği cezaları açıkladı.

ÖZTÜRK BÜTÜN EYLEMLERDEN SORUMLU TUTULDU

Genelkurmay Çatı davasında yargılanan sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde yaşanan bütün eylemlerden sorumlu tutuldu.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Öztürk'ün 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

'Yurtta Sulh Konseyi' çatı davasında mütalaa açıklandı

Mütaaladan öne çıkan kararlar şöyle:

-Savcı terörist başı Fetullah Gülen ile diğer firari sanıkların dosyasının ayrılmasını istedi.

-Çatı davada, 37 "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

-37 Yurtta Sulh Konseyi üyesinin ülke genelindeki tüm eylemlerden sorumlu tutulmasını istedi.

-Eski Kurmay Albay Fırat Alakuş için 2 bin 987 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenildi.

-Genelkurmay çatı davasında, tutuksuz yargılanan 12 sanığın, delil yetersizliği nedeniyle beraati talep edildi.

-Çatı davada, yaralılardan da sorumlu tutulan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri için 55 bin 880'er yıl hapis cezası istendi.

'Yurtta Sulh Konseyi' çatı davasında mütalaa açıklandı

'Yurtta Sulh Konseyi' çatı davasında mütalaa açıklandı

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