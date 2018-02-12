Yürünebilir şehirler hipertansiyon riskini engelliyor

Türkiye'de 15 milyona yakın kişi tansiyon ve hipertansiyon sorunu ile mücadele ederken dünyada ise bu rakam oldukça fazla. Bilindiği gibi tansiyon ve hipertansiyon kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Ancak şehirlerde yürüyebilen kişilerde bu tarz bir sıkıntı gözlemlenmiyor.

YÜRÜNEBİLİR ŞEHİRLER HASTALIKLAR ÖNLÜYOR

İngiltere'de 430 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada; özellikle İngiltere'nin 22 farklı şehirlerinde yaşayan 38 ve 73 yaşlar arasındaki kişiler tercih edildi. Araştırma sonucunda her yere yürüyerek giden kişilerin bu tür rahatsızlıklarının azaldığı görüldü.

"ÇEVRE VE ŞEHİRLER BUNA GÖRE DÜZENLENMELİ"

Hong Kong Üniversitesi Çevre ve Şehir Sağlığı Bölümü Asistanı Dr Chinmoy Sarkar konuyla ilgili ilginç bilgiler paylaşarak, "Yaşlanan populasyonun yanı sıra artan şehirleşme, demografik değişimler hastalıkların artmasına neden oluyor. Halk sağlığı ile ilgilenen yetkililerin çevre ve şehir düzenlemesine daha dikkat etmesi gerekiyor. Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için milyar dolarlar harcanıyor, ancak yürünebilir şehirler oluşturursak, yani herkes gideceği yere yürüyerek giderse, aktiviteyi artırmış olup hastalıkların da önüne geçeriz." diye konuştu.

İNGİLTERE'DE YILDA 19 MİLYAR POUND HARCANIYOR

İngiltere'de 7 milyondan fazla kişi kalp ve damar sorunlarıyla karşı karşıya. Bu rahatsızlıklar için harcanan para ise 19 milyar pound olarak hesaplandı.

ALMANYA'DA 15 MİLYON KİŞİ TANSİYON HASTASI

Almanya merkezli Kantar Health adlı araştırma sitesi; 2010 yılında kadın ve erkeklerde hipertansiyon oranlarını belirledi. Mor ile belirtilen yerde kadın, mavi ile belirtilen yerde ise erkek hastaların durumları belirlendi.

İtalya'da tansiyon ve hipertansiyon rahatsızlıkları toplamda 9 milyon kişide görülürken, Almanya'da bu oran 15 milyon gibi rekor seviyeye ulaşmış.

DİKKAT EDİLMEZSE ARTIŞ YAŞANACAK

2020 ve 2025 yılları arasında Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'da tansiyon ve hipertansiyon rahatsızlıklarında yaklaşık yüzde 5,7'lik bi rartış bekleniyor.