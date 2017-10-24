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Yürüyen merdiven az daha canından ediyordu

Bir AVM'nin yürüyen merdiveninde az daha facia yaşanıyordu. Tişörtünü tutunma yerine kaptıran kadın son anda kurtarıldı.

24.10.2017 - 10:32
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Görüntüler nerede olduğu bilinmeyen bir AVM'de kaydedildi. Genç bir kadın yürüyen merdinein yanında arkadaşını bekliyordu. Bir anlık dalgınlık ile yürüyen merdivenin tutunma yerine tişörtünü kaptıran kız az daha canından oluyordu.

SON ANDA KURTARILDI

Herşeyden habersiz bir şekilde bekleyen genç kadının bir ara kolundan çekildiğini hissetti, arkasına baktığında ise merdivenin kolçağına takıldığını farketti. Hemen can havliyle kendini kurtarmak için çabaladı, ancak çırpınışları yetmedi, çığlık çığlığa bağırmaya başladı.

Yürüyen merdiven az daha canından ediyordu

Sesleri duyanlar genç kadının yanına doğru koşarak onu kurtarmaya çalıştı, ancak bu o kadar kolay olmadı. Merdiven hızla ilerleyişini sürdürürken tam o anda bir kişi kadını kolundan tutup merdivenin öteki tarafına doğru çekti ve cihazın durdurma düğmesine bastı.

Yürüyen merdiven az daha canından ediyordu VİDEO

Son anda kurtarılabilen kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürüyen merdiven az daha canından ediyordu

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