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Yürüyen merdiven kazasından yeni görüntüler

İstanbul Maslak-Ayağazağ Metrosu’nda 27 Şubat günü meydana gelen yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 26.03.2018 - 17:40..
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Maslak-Ayazağa Metrosu’nda 27 Şubat günü meydana gelen yürüyen merdiven kazasında bir kişi yaralanmıştı.

Kaza ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıkarken, konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı açıklama geldi.

"ÇALIŞMA BARİYERİNİ KALDIRMIŞLAR"

Açıklamada, "26 Şubat 2018 tarihinde Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu’nda giriş bölümündeki yürüyen merdiven revizyon (şaft rulmanlarının değişimi) nedeniyle kapatılmış, giriş ve çıkış bölümüne bariyerler konulmuştur. 27 Şubat tarihinde saat: 17.01’de bakıma alınan yürüyen merdivenin üst giriş tarafındaki yolcu girişini engelleyici bariyer kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaldırılarak kenara alınmıştır. Ardından bazı yolcular kullanıma kapalı ve bakım halinde olan, çalışmayan merdiveni kullanmaya başlamış ve yine bu yolculardan bazıları yürüyen merdivenin çalışmadığını ve çıkış kısmının kapalı olduğunu fark edip geri dönerek sabit merdiveni kullanmışlardır. Fakat bazı yolcular yürümeye devam etmiş ve merdivenin çıkışında bulunan bariyerin de yine kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşlar tarafından kaldırması sonucu merdiveni kullanmışlardır.

Yürüyen merdiven kazasından yeni görüntüler


FİRMAYA SORUŞTURMA AÇILDI

Belirli bir sayıda vatandaşın merdivende birikmesi sonrası revizyondaki merdivenin üzerindeki yük arttığı için merdiveni sabit tutan bağlantı elemanları kopmuş ve merdiven basamakları kaymaya başlamıştır. Bu esnada bir yolcumuz kopan basamaklar arasındaki boşluğa düşmüştür. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmış ve yolcumuz hastanede tedavi altına alınmıştır. Yolcumuzu Beyaz Masa görevlilerimiz hastanede ziyaret etmiş ve tedavi sürecini takip etmiştir. Yolcumuz tedavi sürecinin sonunda taburcu olmuştur. Kaza hakkında idari ve teknik tahkikat çalışmaları (revizyon işini yapan firma yetkilileri ve ilgili istasyonda görevli kişilerin savunmaları alınmıştır) yapılmış ve süreç devam etmektedir. Revizyon işini yapan firma ile ilgili sözleşme teknik tahkikat süresince askıya alınmış olup, firma işletme dahilinde herhangi bir çalışma yapmamaktadır." denildi.

Yürüyen merdiven kazasından yeni görüntüler VİDEO

Yürüyen merdiven kazasından yeni görüntüler

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