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Yürüyen merdivene ters binen çocuğun ayağı sıkıştı

Zincirlikuyu'daki alt geçitte yürüyen merdivenleri çıkarken ayağı sıkışan çocuk itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

08.05.2017 - 18:25
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9 yaşındaki Muhammet Emre Y. annesi ile İETT transfer merkezindeki otobüs duraklarına çıkmak için Zincirlikuyu alt geçidindeki yürüyen merdivenlere yöneldi.

AYAĞI SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Merdivenin mekanizmasına ayağı sıkışan çocuğun bağırmasını gören vatandaşlar ve görevliler hemen duruma müdahale etti. Yürüyen merdiven durdurularak sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Yürüyen merdivene ters binen çocuğun ayağı sıkıştı

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zarar görmemesi için itfaiye eri üniformasıyla çocuğun yüzünü kapattı. Ekiplerin merdiveni keserek sıkıştığı yerden kurtardığı Muhammet Emre Y, tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yürüyen merdivene ters binen çocuğun ayağı sıkıştı

Yürüyen merdivene ters binen çocuğun ayağı sıkıştı

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