Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli operasyon

Marmaris'te, dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan, 840 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde düzeneği ile yakalandı.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 12.00'de bir araya gelecek.

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Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu

Kendisini "müsteşar, savcı ve polis" olarak tanıtan kişiye 20 bin 750 lira kaptıran kişi polisle iş birliği yaparak dolandırıcıyı yakalattı.