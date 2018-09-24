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Yusuf Nazik adliyede

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik Ankara Adliyesine getirildi.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 09:41..
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Reyhanlı'da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, Terörle Mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek olan Nazik’in tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmesi bekleniyor.

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