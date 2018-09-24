Yusuf Nazik sorgusunda 100 isim verdi

Polise Suriye ve Türkiye’de bulunan örgüt bağlantılı 100’e yakın kişinin adını veren Yusuf Nazik’in daha çok sayıda kişinin ismini vereceği belirtildi.

Nazik’in verdiği isimler içinde iyi derecede Kürtçe ve İngilizce bilen bir ABD’linin de arasında bulunduğu iki ayrı hedefe önümüzdeki günlerde operasyon düzenlenmesi için düğmeye basılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Hedeflerden birisinin yurtdışında bulunduğu öğrenilirken, Nazik’in isimlerini verdiği yerli ve yabancı teröristlerin yakalanması için kurulan 40 kişilik özel ekibin de çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

53 KİŞİNİN ŞEHİT OLMASINDAN SORUMLU

Reyhanlı'da 2013 yılında gerçekleştirilen, 53 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Nazik, MİT'in 'nokta operasyonu' ile Suriye'nin Lazkiye kentinde başına çuval geçirilerek yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.