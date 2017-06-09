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Yusuf Yalçın'dan öğrenci ve velilere mesaj

Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, 2016-2017 öğretim yılının sonlanması dolayısıyla öğrenci ve velilere seslendi.

09.06.2017 - 15:08
  1. Haberler
  2. Eğitim

Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, “Bir eğitim öğretim yılı boyunca el birliği ile öğrencilerimize; en iyiyi, en doğruyu ve en güzelini aktarmaya çalıştık. Bizler; Varlığa, bilgiye ve değerlere kendi medeniyetinin penceresinden bakmanın bilinci ile temel değeri insan olan ve hikmeti kuşanmış nesiller yetiştiren, medeniyet mimarlarıyız.” açıklamasında bulundu.

Yusuf Yalçın'dan öğrenci ve velilere mesaj

VELİLERİN İLGİSİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINI ARTTIRIYOR

Yalçın, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle yaptığı açıklamada, "Velilerimizin ilgi ve alakalarının çocuklarımızın başarılarını arttırdığını, çocuklarımızın başarılarının salt karne notu olmadığı ve sürece yayılan eğitim çalışması ile davranış ve tutumları ile değerlendirilmesi gerektiğini" ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

"ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

“Birikim Okulları’nın eğitim felsefesi içerisinde yer alan gelişim aşamaları bağlamında Akademik Gelişim açısından TEOG ve YGS de, Sosyal ve Fiziksel Gelişim aşamasında il ve ilçe çapında alınan başarılar, Manevi Gelişim anlamında ortaya konulan güzel sonuçlar ve Dil Gelişimi alanında gösterilen üstün başarılar dolayısı ile öğrenci ve onlara sürekli destek veren öğretmenlerimiz ve velilerimize teşekkür ediyorum.”

YAZ TATİLİ ÖNERİSİ

Yalçın, Yaz tatili döneminde öğrencilerin dinlenmelerini bunun yanında mutlaka okuma yapmaları konusunda tavsiyede bulundu ve bir eğitim öğretim yılı boyunca adeta bir aile bilinciyle okulumuzu sahiplenen, iyi şeyler için çabalayan, yılmadan çalışan değerli öğretmenlerimize, okul personelimize, tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederek konuşmalarını tamamladı.

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