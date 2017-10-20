Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sao Paulo'dan Zürih aktarmalı Antalya seferini yapan uçakta bulunan Brezilyalı W.L.A.T. isimli kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu bilgisine ulaştı.
MİDESİNDEN 59 KAPSÜL ÇIKTI
Uçaktan indikten sonra gözaltına alınan şüphelinin valizinde uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Bunun üzerine götürüldüğü hastanede röntgeni çekilen şüphelinin midesinde 59 kapsül tespit edildi.
Hastanede gözetim altında tutulan kişinin midesinden, içinde 649 gram kokain bulunan 59 kapsül çıkarıldı.