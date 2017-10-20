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Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı

Antalya'da, Brezilya uyruklu bir kişinin çekilen röntgen filminde, midesinde kokain bulunan 59 kapsül olduğu tespit edildi.

20.10.2017 - 16:18
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sao Paulo'dan Zürih aktarmalı Antalya seferini yapan uçakta bulunan Brezilyalı W.L.A.T. isimli kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu bilgisine ulaştı.

MİDESİNDEN 59 KAPSÜL ÇIKTI

Uçaktan indikten sonra gözaltına alınan şüphelinin valizinde uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Bunun üzerine götürüldüğü hastanede röntgeni çekilen şüphelinin midesinde 59 kapsül tespit edildi.

Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı

Hastanede gözetim altında tutulan kişinin midesinden, içinde 649 gram kokain bulunan 59 kapsül çıkarıldı.

Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı

Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı

Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı



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