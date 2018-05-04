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Yuttuğu oyuncak parçası 6 ay sonra midesinden çıkartıldı

İzmir'in Tire ilçesinde 1 yaşındaki Abdülvahap Albayrak'ın 6 ay önce yuttuğu oyuncak parçası endoskopi ile midesinden çıkartıldı.

AA | 04.05.2018 - 01:14..
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Baba Bayram Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Abdülvahap'ın 6 ay önce ağabeyi ile oynadığı sırada bir oyuncak parçası yuttuğunu, çocuklarını ters çevirip kusturmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Yuttuğu oyuncak parçası 6 ay sonra midesinden çıkartıldı

3  GÜN YOĞUN BAKIMDA BEKLEDİ

Tire Devlet Hastanesine başvurduklarını, burada endoskopi yapılamadığı için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildiklerini anlatan Albayrak, "Burada endoskopi ve bronkoskopi yapıldı. Yoğun bakımda bekletildi 3 gün, sonra 'bir şey yok' denildi ve hastaneden çıktık." dedi.

Annesi emzirirken oğlunun tıkanması üzerine hemen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çocuk alerji uzmanına gittiklerini söyleyen Albayrak, burada yapılan endoskopi ile oyuncak parçasının çıkartıldığını kaydetti.

Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Albayrak, evdeki küçük parçalı tüm oyuncakları attıklarını dile getirdi.

Yuttuğu oyuncak parçası 6 ay sonra midesinden çıkartıldı

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