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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Kocaeli'de bir ara su seviyesi düşen Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 46'ya kadar ulaştı.

DHA | 30.01.2018 - 11:33..
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı. Barajda, 7 Ocak'ta yüzde 28 oranında su bulunurken 23 günde su seviyesi, yüzde 46'ya çıktı.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Yağışın az olması, barajlarda su seviyesinin düşmesine neden olurken, ocak ayında barajlardaki su seviyesi, yarı kapasiteye dahi ulaşamadı.

Kocaeli'de baraj doluluk oranı artıyor- FOTO GALERİ

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseliyor ViDEO

YÜZDE 46 SEVİYELERİNE ULAŞTI

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, Kocaelililerin içme suyunu karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, 7 Ocak günü su kapasitesi, yüzde 28 oranında azalarak, 14 milyon 270 bin metreküpe geriledi. Bugün itibarıyla ise 23 günde su kapasitesi, yüzde 46 seviyesine ulaşarak, 23 milyon 570 metreküpe yükseldi.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

SU SEVİYESİ DAHA DA ARTACAK

Yetkililer, son yıllarda en kurak kış döneminin yaşandığını, ilerleyen günlerde havzada bulunan dağlardaki karların erimesiyle su seviyesinin daha da yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

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