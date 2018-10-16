Yüzde 10 indirim için önerilen ürünler listesi

Enflasyonla mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz ücreti gibi kalemlerde yüzde 10 indirim yapılacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, TOBB'dan oda ve borsalara gönderilen yazıda, "81 il, 160 ilçede yer alan 365 oda borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan oda borsa üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önemli" denildi.

Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istenen yazıda, indirim yapan üyelerin tespit edilmesi istendi.

BİR HAFTA SÜRE VERDİ

Kampanyaya katılan tüm şirketler form doldurarak TOBB'a iletecek. Formda şirket bilgilerinin yanı sıra indirim yapılan ürün ve hizmet sayısına yer verilecek. Form bir hafta içinde TOBB'a ulaştırılmış olacak ve bundan sonra süreç başlayacak.

Listede yer alan 406 ürün şöyle belirlendi: