taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7962
Euro
6.71285
Altın
1227.1255
Borsa
98573.87
Gram Altın
228.702

Yüzde 10 indirim için önerilen ürünler listesi

TOBB, üyelerine, enflasyonla mücadele kapsamında indirim yapılacak ürünlerin listesini gönderdi. Lisetede gıdadan mazota, bebek bezinden elektriğe 400’ü aşkın kalem bulunuyor.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 09:33..
  1. Haberler
  2. Gündem

Enflasyonla mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz ücreti gibi kalemlerde yüzde 10 indirim yapılacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, TOBB'dan oda ve borsalara gönderilen yazıda, "81 il, 160 ilçede yer alan 365 oda borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan oda borsa üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önemli" denildi.

Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istenen yazıda, indirim yapan üyelerin tespit edilmesi istendi.

BİR HAFTA SÜRE VERDİ

Kampanyaya katılan tüm şirketler form doldurarak TOBB'a iletecek. Formda şirket bilgilerinin yanı sıra indirim yapılan ürün ve hizmet sayısına yer verilecek. Form bir hafta içinde TOBB'a ulaştırılmış olacak ve bundan sonra süreç başlayacak.

Listede yer alan 406 ürün şöyle belirlendi:

Yüzde 10 indirim için önerilen ürünler listesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eren Erdem'in cezaevi istekleri

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

172
Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

67
Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

106
Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

248
ORC'nin yerel seçim anketi

ORC'nin yerel seçim anketi

70
Hakan Aysev 6'ncı kez evlendi

Hakan Aysev 6'ncı kez evlendi

33
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 iddiası sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 iddiası sürüyor

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM