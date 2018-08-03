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Yüzerken üstünden tekne geçen kadın ağır yaralandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir teknenin fark etmeyerek yüzerken üzerinden geçtiği kadının omurga ve kaburgasında çatlak, akciğerinde ezilme ve vücudunun çeşitli yerlerinde de derin kesikler oluştu.

İHA | 03.08.2018 - 14:24..
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Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde dün akşam denizde yüzerken üstünden tekne geçen Aysun Acar ciddi şekilde yaralandı.

Yüzerken üstünden tekne geçen kadın ağır yaralandı

OMURGA VE KABURGASINDA ÇATLAK OLUŞTU

Üzerine doğru gelen tekneden kaçamayan Acar’ın omurga ve kaburgasında çatlak, akciğerinde ezilme ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler oluştu.

Yüzerken üstünden tekne geçen kadın ağır yaralandı VİDEO

Yüzerken üstünden tekne geçen kadın ağır yaralandı

"TEKNE ÇOK HIZLIYDI BENİ GÖRMEDi"

Kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Acar, “İskele olmadığı halde tekne 3 veya 4 haftadır duruyordu. Herkes zaten plajdaydı, çok açılmamıştım. Tekne çok hızlıydı, beni görmedi, kaçmaya çalıştım ama yine de kurtulamadım. Daha da kötü olabilirdi. Gereksiz tekneleri kaldırsınlar.” dedi.

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