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Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

Adana’da bir su birikintisinde bulunan yüzlerce at ve eşek kemiği, vatandaşı korkuttu.

İHA | 28.12.2017 - 12:14..
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Adana’da sık sık at ve eşek operasyonu yapılan Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri görenleri hayrete düşürdü.

Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

KESİLMİŞ AT VE EŞEKLERİ KEDİ VE KÖPEKLER YİYOR

At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı ve çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

KEMİKLERİ BURADA, ETLERİ NEREDE?

Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de çok kötü bir koku yayıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, at ve eşeklerin yanı sıra köpek ve kedilerin de kesildiğini belirterek, "Bunlar her yere satılıyor. Artık Adana’da et yemeye korkar hale geldik. Buna bir çare bulunsun." dedi.

Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

Olay yerine gelen basın mensupları da elleriyle ağız ve burunlarını kapatarak çekim yapmak zorunda kaldı.

Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

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