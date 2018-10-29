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Yüzleri gülderin haber Üsküdar'dan: Tebessüm kahvesi

Üsküdar Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan Tebessüm Kahvesi'nde down sendromlu gençler servis yapıyor.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 15:33..
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Tebessüm kahvesi Üsküdar Belediyesinin tüm ülkede ses getiren sosyal sorumluluk projelerinden birisi.

21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi nde 10 down sendromlu personel garsonluk yapıyor.

Yüzleri gülderin haber Üsküdar'dan: Tebessüm kahvesi

HER GÜN AÇIK

Üsküdar Burhan Felek köşkünün bahçesinde hizmet veren Tebessüm kahvesi nezih huzurlu ortamında her gün 08:30- 20:00 saatleri arasında kadar konuklarını ağırlıyor.

Günün her öğününde usta aşçılarımızın yemeklerini ,kahvelerini Tebessüm Kahvesinin her daim taze çayını down sendromlu gençlerimizin servisi ile tatma imkanı buluyorsunuz.

Yüzleri gülderin haber Üsküdar'dan: Tebessüm kahvesi

Yüzleri gülderin haber Üsküdar'dan: Tebessüm kahvesi

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