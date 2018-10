Yüzleri gülderin haber Üsküdar'dan: Tebessüm kahvesi

Tebessüm kahvesi Üsküdar Belediyesinin tüm ülkede ses getiren sosyal sorumluluk projelerinden birisi.

21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi nde 10 down sendromlu personel garsonluk yapıyor.

HER GÜN AÇIK

Üsküdar Burhan Felek köşkünün bahçesinde hizmet veren Tebessüm kahvesi nezih huzurlu ortamında her gün 08:30- 20:00 saatleri arasında kadar konuklarını ağırlıyor.

Günün her öğününde usta aşçılarımızın yemeklerini ,kahvelerini Tebessüm Kahvesinin her daim taze çayını down sendromlu gençlerimizin servisi ile tatma imkanı buluyorsunuz.