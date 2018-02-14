Yüzme ağrıyı azaltıyor

28 yaşındaki bir kişi, birkaç ay önce cildi sürekli kızardığı için ameliyat geçirdi. Doktorlar, bu kişinin göğsünden cildine doğru uzanan sinirleri kesti (endoskopik göğüs sempatektomi). Zorlu ameliyatın ardından ise bir dizi komplikasyonlar meydana geldi.

FİZYOTERAPİ HASTANIN AĞRISINI ARTIRDI

Ameliyat sonrası ağrıları bir türlü dinmeyen adamın imdadına yine doktorlar yetişti. Hasta fizyoterapiye yönlendirilse de adamın ağrıları daha da arttı.

YÜZMEYE BAŞLAYINCA AĞRISI HAFİFLEDİ

Yeni yöntemlere başvuran doktorlar hastaya bu sefer de soğuk sularda yüzmeyi önerdi. Doktorların tavsiyesiyle birlikte soğuk sularda yüzmeye başlayan adamın ağrıları büyük ölçüde geçti.

SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ HAREKETE GEÇİYOR

BMJ Case Reports Dergisi'nde yer alan haberde konu ile ilgili detaylara yer verildi. Doktorlar; aniden suya girilmesinin sempatik sinir sistemini harekete geçirerek anlık olarak ağrıyı dindirdiğini açıkladı.

AĞRI ÇEKEN KİŞİLERE UMUT OLACAK

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Tom Mole'a göre; bu yeni buluş ameliyattan sonra ağrı çeken kişiler için yeni bir umut olabilecek nitelikte.