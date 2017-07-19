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Yüzü kapalı bildiri okuyan teröristler yakalandı

Adana'da yüzlerini kapatarak terör bildirisi okuyan 4 kişi, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alındı.

19.07.2017 - 14:09
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sözde DGH il örgütü kurulduğuna yönelik görüntülerin sosyal paylaşım sitesine yüklenmesi üzerine kamera kaydında görünen 4 kişiyi arama çalışması başlattı.

4'Ü DE GÖZALTINDA

Tarlada bildiriyi okuyan ve elinde tabanca bulunan kişinin Mahmut Y. (20), PKK'yı simgeleyen bez parçaları tutarak ona eşlik edenlerin ise Ali E. (18), İskender U. (19) ve Şiyar U. (24) olduğunu belirleyen polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ne düzenlediği operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

Yüzü kapalı bildiri okuyan teröristler yakalandı

SES ESLEŞTİRMESİ YAPILDI

Emniyette suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, polis tarafından görüntülerin çekildiği tarlaya götürülüp aynı metin okutularak ses analizi yapıldı. Görüntülerdeki sesin Mahmut Y'nin sesiyle eşleştiği tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yüzü kapalı bildiri okuyan teröristler yakalandı

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