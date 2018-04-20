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Yüzük alma bahanesiyle 18 bin TL’lik altın çaldı

Mardin'de bir şahıs, yüzük almak için girdiği kuyumcuda, işletmecinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, 18 bin TL’lik altını çalıp, kayıplara karıştı.

İHA | 20.04.2018 - 11:56..
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Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan Kemal Doğan’a ait kuyumcuda meydana gelen olayda, bir şahıs yüzük almak için kuyumcuya geldi.

Yüzükleri inceleyen şahıs, işletmecinin telefonunun çalmasıyla bir anlık dalgınlığından faydalanarak, çıkardığı modelleri alıp kaçtı.

İşletmecinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yüzük alma bahanesiyle 18 bin TL’lik altın çaldı VİDEO

Yüzük alma bahanesiyle 18 bin TL’lik altın çaldı

"YÜZÜKLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ"

İş yeri sahibi Kemal Doğan, 18 bin TL’lik zararının olduğunu belirterek, “Şahıs müşteri olarak dükkanıma girdi. Çıkardığım yüzüklerden birkaç fotoğraf çekti. Vereceği kişiye yolluyormuş gibi yapıyordu. Ben de hesap yapıyordum. O da bakıp inceliyordu. Telefon geldi, telefonla görüştüğüm sırada çıkardığım yüzükleri alıp kaçtı. Şahsın bir an evvel bulunmasını istiyorum.” dedi.

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