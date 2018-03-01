Yüzüklerin Efendisi filmini anımsatan köy: Haid Al- Jaz

ENSONHABER.com/Ezgi Gülhan

SU BULMAK ZOR

Arabistan Yarımadası’nın güneyindeki Yemen’de yer alan bu kasaba oldukça kurak.

Burada bulunan nehirler, yağışlı mevsimlerde akmaya başlıyor ama hiçbir zaman kalıcı olmuyor.

Yani bu insanların su olanakları çok kısıtlı ve sıcak bir bölgede yaşamaya çalışıyorlar.

ÇAMURDAN EVLER...

Yerel halk, imkanlar kısıtlı olduğu için malzemeyi en iyi şekilde kullanmayı öğrenmiş; çamurdan tuğlarla evler inşa edip ahşap zemin tasarlamışlar.

DOĞA DOSTU EVLER

Evler topraktan yapıldığı için mimari olarak özgün ve doğa dostu, yerin 150 metre yukarısında inşa edilmiş olmalarına rağmen güneş ışınlarından ve rüzgarın şiddetinden etkilenmiyor.

HALK MUTLU, TURİST YOK

Halk burada yaşamaktan mutlu olsa da turistlerin gitmek istemediği bir bölge burası. Çünkü ulaşım oldukça zor. İlk önce Yemen'e gitmeniz sonra Haid Al- Jazil kasabasına ulaşmanız gerekiyor. Bu kasabaya gidiş sandığımız kadar kolay olmuyor. Tercih edilmeyen bir bölge olduğu için unutulan bir yer gibi.

Bu köyde yaşayan insanlar kendini çekip çeviriyor. Coğrafi konuma ve iklim şartlarına gün geçtikçe adapte olmaya devam ediyor. Çamurdan yapılan ev dışında konaklayabileceğimiz bir otel yok haliyle.

Belirtmeye gerek yok; kurak bir bölge olduğu için hava hep sıcak.