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'Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri' yayımlandı

Amerikalı Orson Scott Card’ın kitabı İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla tanıştı.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 09:44..
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Yirminci yüzyıl bilimkurgunun temellerinin atıldığı, pulptan ciddi edebiyata evrildiği ve tüm zamanların en popüler türlerinden birine dönüştüğü bir zaman aralığı. Bu yüz senelik süreç içerisinde tür kendisine ait bir geçmiş oluşturdu ve toplu bir yaklaşımla ele alınabilecek hale geldi.

'Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri' yayımlandı

Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri’nde Orson Scott Card bu türü ve dolaylı olarak da kültürü dönüştüren yazarları ve onların öne çıkan öykülerini titizlikle seçip eşsiz bir panorama sunuyor.

'Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri' yayımlandı

Yazar: Orson Scott Card

Yayınevi: İthaki Yayınları

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Syf: 712

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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