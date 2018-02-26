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Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

II. Dünya Savaşı ilginç olayları içeriğinde barındıran bir tarihtir. Bu tarihin de elbette en önemli detayı da Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler ve kayıp altınlarıdır...

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 17:09..
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Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

II. Dünya Savaşı her zaman yakın tarihin en merak edilen ve üzerinde en çok konuşulan konularından biridir. Savaşın seyri, Almanya'nın Rusya'yı işgal girişimi ile tosladığı Stalingrad duvarları, devamında gelen çöküş ve acımasız lider Adolf Hitler'in sonu...

Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

Bu konularda yapılan araştırmalar yıllardır devam eder, üzerine yüzlerce belgesel, film  çekilen ve yazılan binlerce kitap bu meseleyi daha da dallandırıp budaklandırmış ve büyük bir gizem haline getirmiştir. Özellikle macera tutkunlarının en sevdiği şey olan gizem, burada da Adolf Hitler'in kayıp altınları meselesinde toplanmış, üzerinden geçen yüzlerce yıla rağmen halen varlığını kaybetmemiştir.

Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

MODERN İMPARATORLUKTAN ÇÖKÜŞE

II. Dünya Savaşı, Nazi Almanyası'na büyük katkılar sağlamıştır. Almanya'dan başlayan "kudretli fetih", Polonya, Fransa ve neredeyse tüm Avrupa kıtasında yaşanmış ve Berlin'e büyük getiriler sağlamıştı. Özellikle ekonomik anlamda Almanya'nın kasasına giren maddiyatın haddi, hesabı günümüzde bile halen tartışıyor.

Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

Almanya ekonomisi büyük bir ekonomik devrim yaşarken "kudretli fetih" olarak başlayan ve sonunda Rus steplerinde büyük bir çöküşle sonuçlanan "hezimet" Gestapo subaylarını, Kasalardaki Nazi altınlarını kaçırmaya, düşman devletlere teslim etmemeye sevk etti.

Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

NAZİ ALTINLARININ KAÇIRILIŞI

Hitler'in ölümünün üzerinden uzun yıllar geçti, ancak Nazi altınları ile birlikte varlığı en çok sorgulanan konulardan biri de yine onun ölümü. İntihar ederek kendini öldüren Hitler'in akıbeti konusu bir tarafa dursun, Nazi altınları daha da büyük bir tartışmanın konusu.

Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

Almanya'nın yüksek ekonomisi ile topladığı, biriktirdiği, kasasına koyduğu milyonlarca dolar değerindeki altının, Berlin'in işgalinden hemen önce dünyanın farklı yerlerine trenlerle gönderildiği rivayet edilir.

Bu durum karşısında elde edilen bulgular öylesine kuvvetlidir ki birkaç farklı ülkenin içinde, kimi eyr altında kimi ise gizli sığınaklarda olduğu belirtilen 300 ton ağırlığındaki altının varlığından söz ediliyor.

Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

TÜRKİYE'DEN GÜNEY AMERİKA'YA UZANAN ALTIN YOLU

Bu altınların kaçırılışı hakkında oldukça fazla iddia bulunuyor. Ancak şu ana kadar o iddiaların gerçeğe en yakın olanı Polonya ve Arjantin hattı. Özellikle Arjantin konusunda iddia edilen mesele Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Zira Almanya'dan kaçırılan altınların trenlerle ve gemilerle Türkiye'ye geldiği buradan da gideceği yere sevk edildiği söyleniyor.

Bu iddialar hakkında kesin olarak net bir delil bulunmadı şimdiye kadar ancak, özellikle Türkiye'de bazı polis kayıtlarına geçen "Nazi altını, sahte Almanya altını" gibi maddelerle satış yapmak üzere dolandırıcı, tarihi eser kaçakçılarının yakalanması gibi suçlamalar/maddelerin yer alması, elbette kafaları karıştıran bir mesele.

Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

Bu iddiaları destekleyen söylemlerden biri de Polonyalı ünlü tarihçi Joanna Lamparska'ya ait. Ona göre geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan belgelere göre “Nazilerin Kayıp Altınları” efsanesisin doğru olduğunu, Nazilerin altınları Avrupa’nın bir çok farklı ülkesine dağıttığını, bu ülkelerin arasında Türkiye olduğunu açıklamıştı.

Tarihçi Süleyman Dönmez ise Hitler’in altınlarının bir kısmının savaş sırasında trenle Kayseri’ye götürüldüğünü, bir kısmının gömüldüğünü bir kısmının ise gizlendiğini ifade ederek Kayseri’de kazı yapılması gerektiğini söylemişti.

HİTLER'İN ALTINLARI BİLMECESİ

Türkiye iddiaları hakkında çok fazla söylem olsa da şimdiye dek bilinen bulgu sayısının azlığı, bu durum konusundaki soru işaretlerini artırıyor. Ancak gün geçtikçe artan "Hitler'in altınları nerede" sorusuna duyulan merak, maceraperest yatırımcıları da harekete geçiriyor.

Özellikle yakın geçmiş içerisinde konu ile ilgili milyar dolarlık bütçelerle yüzlerce araştırma, soruşturma yapılmış, legal ve illegal düzeyde yapılan bu araştırmalar neticesinde en kuvvetli bulgulara Arjantin ve Polonya'da ulaşılmıştı.

Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

Arjantin'de altınların yerin onlarca metre altında bulunan tren vagonlarında gizli olduğu söylenen Nazi altınları, aynı şekilde Polonya'da da "büyük ihtimalle" olduğu belirtilmişti.

Polonya Kültür Bakan Yardımcısı Piotr Zuchowski konuya ilişkin, yer altını görüntüleyebilen radar cihazlarlarından elde ettikleri veriler sonrasında trenin güneybatıdaki Walbrzych kentinde gömülü olduğuna "yüzde 99 emin olduğunu" söylerken, bölgede bubi tuzağı olabileceği endişesiyle hazine avcılarını trene yaklaşmamaları konusunda uyarmış, trenin yeriyle ilgili bilgiyi ölüm döşeğindeki bir kişinin verdiğini tahmin ettiklerini söylemişti.

Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

YÜZYILIN GİZEMİ: HİTLER'İN KAYIP ALTINLARI

Ganimet olarak toplanan tonlarca altın büyük çöküşün ardından ortadan kayboldu. Konuya ilişkin Nazi subaylarına yönelik yapılan sorgulama ve yargılama faaliyetleri onlarca yıl önce sonlanırken, konu halen somut olarak belirsizliğini koruyor, gizemini saklamaya devam ediyor.

Yüzyılın kayıp hazinesi: Nazi altınları

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