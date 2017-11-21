Zabıt kâtibi, adliyede intihar etti

Antalya'da, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi binasındaki 4'üncü Hukuk Dairesi'nde kâtip Cevahir Toker (27), 7'nci katta bulunan pencereden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Toker, ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Adliye çalışanları, durumu 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, Toker'in öldüğünü belirledi. Toker'in cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.