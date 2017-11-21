Zabıt kâtibi, adliyede intihar etti

Kemal Kılıçdaroğlu: Boşnaklara da biz sahip çıkacağız

Bilim insanları, yaşanan değişikliklerin dünyanın dört bir yanında yıkıcı etkilere sahip depremlere neden olabileceği uyarısında bulundu.

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Ermeni Başpiskopos Sur'da

Başpiskopos Aram Ateşyan, teröristler tarafından zarar verilen kiliseyi görünce çok üzgün olduğunu bunu yapanların insan olmadığını söyledi.