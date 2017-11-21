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Zabıt kâtibi, adliyede intihar etti

Antalya'da zabit kâtibi Cevahir Toker, adliye binasının 7'nci kat penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

21.11.2017 - 13:40
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Antalya'da, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi binasındaki 4'üncü Hukuk Dairesi'nde kâtip Cevahir Toker (27), 7'nci katta bulunan pencereden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Toker, ağır yaralandı.Zabıt kâtibi, adliyede intihar etti

HAYATINI KAYBETTİ

Adliye çalışanları, durumu 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, Toker'in öldüğünü belirledi. Toker'in cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Zabıt kâtibi, adliyede intihar etti

Zabıt kâtibi, adliyede intihar etti

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