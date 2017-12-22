taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Zabıta memuruna şiddet uygulayan müdür görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memurunu döven Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 11:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Zabıta memuruna şiddet uygulayan müdür görevden alındı

Yaklaşık bir hafta önce Zabıta Müdürlüğü'nün Kartal'daki merkezinde meydana gelen dayak olayında, zabıta çekicisinin emniyet şeridini kullanması üzerine Karali, çekici şoförünü bayıltana kadar dövdü.

İBB Zabıta Daire Başkanı’ndan zabıtaya şiddet- VİDEO

ZABITA HASTANEYE KALDIRILDI

Zabıta Müdürlüğü Binası'nın bahçesinden Tayfun Karali'nin ayrılmasının ardından bir kaç dakika yürüyen zabıta görevlisi, daha fazla dayanamadı ve yere yığıldı. Bayılan görevli hastaneye kaldırıldı.

Zabıta memuruna şiddet uygulayan müdür görevden alındı

MEMURA ŞİDDET UYGULAYAN MÜDÜR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memurunu döven Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Şiddet görüntülerinin üzücü ve insanlık adına utanç verici olduğunu dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Tayfun Karali hakkında soruşturma başladıldığını da duyurdu.

Zabıta memuruna şiddet uygulayan müdür görevden alındı

İlginizi Çekebilir
'Atlarsın- atlayamazsın' iddiasına girip camdan atladı
Erzurum'da, kursiyer arkadaşları ile iddiaya girerek 2. kattan atladığı öne sürülen Abdulkadir K.'nın iki bacağı da kaval kemiğinden kırıldı.
Pasaport harçları zam oranı belirlendi
2018 yılı Ocak ayının başından itibaren geçerli olacak pasaport harcı zam oranları belli olurken artık pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim geliyor
Maliye Bakanlığınca, 1 Ocak'tan itibaren vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulanırken üst sınır 1 milyon lira olacak.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları yayımlandı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile söyleşi yapılan gazeteci Makbule Cengiz'in kitabında Kılıçdaroğlu'na ait eski fotoğrafara yer verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

39
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

60
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

110
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

70
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM