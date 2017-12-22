Zabıta memuruna şiddet uygulayan müdür görevden alındı

Yaklaşık bir hafta önce Zabıta Müdürlüğü'nün Kartal'daki merkezinde meydana gelen dayak olayında, zabıta çekicisinin emniyet şeridini kullanması üzerine Karali, çekici şoförünü bayıltana kadar dövdü.

İBB Zabıta Daire Başkanı’ndan zabıtaya şiddet- VİDEO

ZABITA HASTANEYE KALDIRILDI

Zabıta Müdürlüğü Binası'nın bahçesinden Tayfun Karali'nin ayrılmasının ardından bir kaç dakika yürüyen zabıta görevlisi, daha fazla dayanamadı ve yere yığıldı. Bayılan görevli hastaneye kaldırıldı.

MEMURA ŞİDDET UYGULAYAN MÜDÜR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memurunu döven Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Şiddet görüntülerinin üzücü ve insanlık adına utanç verici olduğunu dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Tayfun Karali hakkında soruşturma başladıldığını da duyurdu.