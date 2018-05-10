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Zabıta vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı

Dilenci ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta memuru, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık, dilenciye linç girişiminde bulundu.

DHA | 10.05.2018 - 16:49..
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Zabıta vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı

Karaman'da meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşların zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu.

Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde,  dilencilik yapan kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı.

Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Zabıta vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı VİDEO

Zabıta vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı

"VATANDAŞA BIRAKALIM"

Bu sırada diğer zabıta memuru çevredekilere, ''Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor.'' dedi.

Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen zabıta, diğer arkadaşının kolundan çekerek, ''Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım." dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

Zabıta vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı

"ŞİKAYET EDİYORSUNUZ, KİMSE GELMİYOR"

Zabıta memuru yine çevreye seslenerek, ''Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza.'' dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilencilik yapan kişiye saldırdı.

Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren diğer zabıta memuru ''50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor.'' dedi.

Zabıta vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı

DİLENCİYE PARA CEZASI

Ardından dilenci, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Zabıta vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı



Zabıta vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı



Zabıta vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı



Zabıta vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı

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