taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

Zabıtaların incir satan vatandaşa müdahalesi tepki çekti

Kahramanmaraş'ta 2 zabıta memurunun kaldırımda incir satan bir kişiye müdahale etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

DHA | 07.10.2018 - 02:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi'nde, 2 zabıta memuru kaldırımda el arabası ile incir satan bir vatandaşa müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaş "Alamazsın" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memurlarından biri satıcıyı itekledi.

"İŞİMİZİ YAPIYORUZ, SANANE"

Tüm bu anlar çevredeki bir kişi tarafından da cep telefonuyla kaydedilirken, caddede görevli parkomat görevlisi zabıtalara engel olmak istedi. Ancak zabıta memuru "Biz işimizi yapıyoruz kardeşim sen bırak. Sen işini yap, sanane" diyerek görevliyi azarladı.

Görüntülerde zabıta memurları, el arabasıyla incir satan vatandaşla birlikte gözden kaybolurken, vatandaşlardan büyük tepki mesajları geldi.

Zabıtaların incir satan vatandaşa müdahalesi tepki çekti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananlarla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi'nde seyyar olarak incir satışı yapan vatandaşımızla zabıtalarımız arasında meydana gelen olumsuz durum nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'un talimatlarıyla sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

50
Berlusconi'den Putin’e doğum günü jesti

Berlusconi'den Putin’e doğum günü jesti

8
AK Partili milletvekillerinden siyasete futbol arası

AK Partili milletvekillerinden siyasete futbol arası

29
Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

5
Otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı

Otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı

3
Zabıtaların incir satan vatandaşa müdahalesi tepki çekti

Zabıtaların incir satan vatandaşa müdahalesi tepki çekti

16
Bayrampaşa'da plastik fabrikasında yangın

Bayrampaşa'da plastik fabrikasında yangın

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM