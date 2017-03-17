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Zabıtanın yemlerini döktüğü İzzet Amca eski yerinde

İzmir'in simgesi Konak Meydanı'nda yemleri zabıta tarafından yere dökülen Kuşçu İzzet Amca, "kimseden şikayetçi değilim" dedi.

17.03.2017 - 09:25
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İzmir'in simgesi Konak Meydanı'nda vatandaşların çektiği bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Görüntüde zabıta Kuşçu İzzet Amca'nın 1 liradan sattığı yemleri yere döküyordu.

Zabıtanın yemlerini döktüğü İzzet Amca eski yerinde

İZZET AMCA: KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Kuşçu İzzet Amca, sosyal medya paylaşımlarına göre 24 yıldır aynı yerde yem sattığını söyledi ve yaşananlara rağmen "Kimseden şikayetçi değilim.” dedi.

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Yaşananların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bugün yaptığı açıklamada, zabıtaya gerekli uyarının yapıldığını, İzzet Amca'nın her zamanki yerinde yem satmaya devam ettiğini bildirdi.

İzmir'de yaşlı amcanın sattığı yemleri yere döken zabıta VİDEO

Zabıtanın yemlerini döktüğü İzzet Amca eski yerinde

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