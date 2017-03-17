Zabıtanın yemlerini döktüğü Kuşçu İzzet Amca'ya destek

İzmir'in simgesi Konak Meydanı'nda vatandaşların çektiği bir görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntüde zabıta Kuşçu İzzet Amca'nın 1 liradan sattığı yemleri yere döküyordu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. 24 yıldır aynı yerde yem sattığını söyleyen Kuşçu İzzet Amca İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bugün yaptığı açıklamada, zabıtaya gerekli uyarının yapıldığı, İzzet Amca'nın her zamanki yerinde yem satmaya devam ettiği bildirildi.

İZZET AMCA: KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Sosyal medya paylaşımlarına göre Kuşcu İzzet Amca'nın yaşananlara rağmen "Kimseden şikayetçi değilim” dediği öğrenildi.