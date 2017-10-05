taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.334
USD
3,5855
EURO
4,1981
ALTIN
146,27
PETR
56,9600

Zaccardo yeni takımını internetten buldu

Milan'ın eski savunma oyuncusu Cristian Zaccardo, internetten ilan vererek kendisine takım aradı ve başarılı da oldu.

05.10.2017 - 23:15
  1. Haberler
  2. Spor

İnternetteki bir platformda verdiği iş ilanıyla gündeme gelen, bir dönem İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu Cristian Zaccardo, kariyerine Malta'da devam edecek.

Zaccardo yeni takımını internetten buldu

İNTERNETTEN İŞ ARADI

Yaz aylarında, internetteki "LinkedIn" sitesinde aktif futbolculuk yaşantısını sürdürmek için ilan veren 35 yaşındaki savunma oyuncusu, Malta Birinci Futbol Ligi takımlarından Hamrun Spartans ile sözleşme imzaladı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Malta kulübüne imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıkan Zaccardo, bugüne kadar farklı ülkelerden ve İtalya içinde farklı liglerdeki kulüplerden teklifler aldığını belirterek, "Maltalı yöneticiler bana kendimi önemli hissettirdi. Onların pazarlama ve iş alanlarında da projeleri var. 2006 yılında dünya şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu ülkelerine getirdiler. Ben de onlara, Avrupa kupalarına gitmelerini sağlayacak şekilde ligi ilk 3'te bitirmelerine yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zaccardo yeni takımını internetten buldu

MİLAN'DA YILDIZLAŞTI

Cristian Zaccardo'nun 15 Ekim'de yeni takımıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.

Futbolculuk kariyerinde, Bologna, Palermo, Wolfsburg, Parma, Milan, Carpi ve son olarak İtalya 3. Lig ekiplerinden Vicenza'da top koşturan Zaccardo, 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

İlginizi Çekebilir
Dünya Kupası elemelerinde günün sonuçları
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası 3 grupta 9 maç yapıldı. Almanya ve İngiltere, Rusya biletlerini aldı.
İngiltere Dünya Kupası vizesini aldı grup karıştı
2018 Dünya Kupası F Grubu'nda İngiltere, Slovenya'yı son dakika golüyle geçerek Rusya biletini cebine koydu.
Almanya Dünya Kupası biletini aldı
2018 Dünya Kupası C Grubu'nda Kuzey İrlanda'yı yenerek 9'da 9 yapan Almanya, son maç öncesi Rusya biletini kaptı.
İnce: Tolga dinlenmezse 3-4 ay oynayamayabilir
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Tolga Ciğerci'yi Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'in sahte hesabı Abdülkadir Selvi'yi şaşırttı

Melih Gökçek'in sahte hesabı Abdülkadir Selvi'yi şaşırttı

45
Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

18
Faruk Çelik Bursa'da ameliyat olacak

Faruk Çelik Bursa'da ameliyat olacak

9
Pentagon: Bağdadi'nin yaşadığına inanıyoruz

Pentagon: Bağdadi'nin yaşadığına inanıyoruz

14
Suudi Arabistan'daki DEAŞ yanlılarına operasyon

Suudi Arabistan'daki DEAŞ yanlılarına operasyon

1
ABD başkonsolosluk görevlisinin FETÖ bağlantıları

ABD başkonsolosluk görevlisinin FETÖ bağlantıları

6
Kanaat önderleri kanunsuz referanduma karşı

Kanaat önderleri kanunsuz referanduma karşı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM