Zafer Biryol FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol, 17 Kasım'da Bylock kullandığı iddiasıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Biryol, 28 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
SAVCI İTİRAZ ETTİ
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etmesi sonucu yakalama kararı çıkardı.
TUTUKLANDI
Biryol, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün yeniden gözaltına alındı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na işlemleri yapılan Biryol tutuklandı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Profesyonel sporculuk kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlarda top koşturmuştu.