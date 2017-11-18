Zafer Biryol'dan Bank Asya'ya 675 bin TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ Terör Örgütü'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Savcılık, bu kapsamda eski futbolcu Zafer Biryol hakkında, örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine, gözaltı kararı çıkardı.

Savcılığın talimatı ile gözaltına alınan Biryol, emniyete götürüldü. Zafer Biryol hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

FETÖ'NÜN TALİMATIYLA 675 BİN TL YATIRDI

Bu arada Biryol'un, FETÖ'cü terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 675 bin TL para yatırdığı ortaya çıktı.

Biryol'un adının itirafçı olan Bekir İrtegün ve FETÖ'den tutuklanan Ömer Çatkıç'ın ifadelerinde geçtiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

Beşiktaş altyapısından çıkan Biryol, bir dönem F.Bahçe'de de oynamış ve 2003-2004 sezonunda Konyaspor formasıyla gol kralı olmuştu.