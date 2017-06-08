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Zafer Ergin Arka Sokaklar hayranlarına müjdeyi verdi

11 sezondur dizinin başrolünde oynayan Zafer Ergin "Seneye dizi devam edecek" diye konuştu.

08.06.2017 - 07:17
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Zafer Ergin Arka Sokaklar hayranlarına müjdeyi verdi

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'ın 12. sezonda devam edeceğini dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin duyurdu.

"BAYRAMDAN ÖNCE SEZON FİNALİ YAPACAĞIZ"

11 sezondur devam eden 'Arka Sokaklar' dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin çekimlerin devam ettiğini ifade ederek "Dizi setinden geliyorum bayramdan önce sezon finali yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ARKA SOKAKLAR'DA OLAY BİTMEZ"

'Arka Sokaklar' dizisinin yeni sezonda da devam edeceğini söyleyen Zafer Ergin "12 sezonda da ekranlarda olacağız Arka Sokaklar'da olay bitmez" şeklinde konuştu.

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