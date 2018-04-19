taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.099
USD
4,0139
EURO
4,9722
ALTIN
174,06
PETR
73,7800

Zafer Kılınç Ankara'ya getirildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan Zafer Kılınç, Ankara'ya getirildi.

AA | 19.04.2018 - 04:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Ankara'ya getirildi. 

Zafer Kılınç Ankara'ya getirildi

EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Hudut birliklerinin Edirne'nin İpsala ilçesi yakınındaki askeri yasak bölgede yaptığı denetimler sırasında eşi ve iki çocuğuyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski savcı Kılınç, İpsala'ya giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Karayoluyla Ankara'ya sevk edilen Kılınç, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zafer Kılınç'ın yanı sıra İpsala'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen Hamza D. de Ankara'ya getirildi.

Kılınç ve Hamza D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan eski savcı Ankara'ya getirildi VİDEO

Zafer Kılınç Ankara'ya getirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mayın arama köpeği Hüner öldü
Siirt'te PKK'ya düzenlenen operasyonunda 7 terörist öldürülürken, mayın arama köpeği Hüner, bulduğu 4. EYP'nin infilak etmesi sonucu öldü.
Kılıçdaroğlu'nun amcası vefat etti
Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut için yarın İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Siirt'teki operasyonda mayına basan Hüner öldü
Siirt'te dün 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyona da katılan mayın arama köpeği Hüner bulduğu mayının üstüne basması sonucu öldü.
Kars'ta yola tuzaklanan EYP imha edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği jandarma ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz attı Roma kazandı

Cengiz attı Roma kazandı

8
Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

27
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

17
Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

12
Katar, Suudi Arabistan'daki tatbikata katıldı

Katar, Suudi Arabistan'daki tatbikata katıldı

6
BM askeri yasa dışı silah sattı tepkiler büyüdü

BM askeri yasa dışı silah sattı tepkiler büyüdü

2
Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM