Zaharova: Suriye'deki iş birliği teklifimiz hala geçerli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısına Afganistan’ın başkenti Kabil’deki saldırıyı kınadıklarını söyleyerek başladı.

"KÖTÜ PLANLANMIŞ EYLEMLERİ KINIYORUZ"

ABD'nin Rakka'ya düzenlediği hava saldırıları sonrasında 20 sivilin öldüğüne dair haberler ile ilgili olarak, "Terörle mücadele bahanesi ile düşünülmemiş ve kötü planlanmış eylemleri kınıyoruz." dedi.

"İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİMİZ GEÇERLİ"

Zaharova ayrıca, "Herkesin bildiği gibi ABD'nin terörle mücadeleye karşı belirli bir konsepti yok, en azından Suriye için. Lavrov ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ardından belki Suriye krizinin çözümüne yönelik bir görüş ve yaklaşım sahibi olabilirler. Daha önce de birçok toplantı ve görüşmemiz oldu, ancak bu anlamda yakın temas ve işbirliği için teklifimizin geçerli olduğunu hatırlatırım." diye konuştu.

"DEAŞ'A OPERASYONLAR ARTTI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suriye'deki saldırıların başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Hükümet güçleri DEAŞ'a karşı operasyonlarını arttırdı. Halep'te, Doğu Guta'da, birçok noktayı elinde bulunduran militanlara karşı alınan tedbirler militanlar etkisiz hâle getirilmeye devam ediyor. Hama'da militanlar yoğun bombardımanlar gerçekleştiriyor. Militanlar Suriye ordusuna karşı direnç göstermeye çalışıyor ve geri çekilirken yollara, altyapı tesislerine, araçlara mayın döşüyorlar." dedi.