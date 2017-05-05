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Zaharova'dan Türkiye'de cesedi bulunan komutan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova; "Türkiye'de bulunan Rus generalin cesedinin kime ait olduğunu teyit edemedik" dedi.

05.05.2017 - 10:34
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Zaharova'dan Türkiye'de cesedi bulunan komutan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Türkiye’de bir tabutta bulunan iskeletin Rus generale ait olduğuna dair bir kanıta sahip olmadığını bildirdi.

ARAŞTIRMA SONRASI SONUÇ ELDE EDİLECEK

Zaharova yaptığı açıklamada, “Bulunan iskeletin General Geyman’a ait olduğuna ilişkin bir kanıta sahip değiliz. Yapılan araştırmalar sonucunda bu konuda daha detaylı bilgi elde etmeyi umuyoruz” dedi.

"ASKERİ İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLMELİ"

Devam eden Zaharova, “Elimizdeki bilgilere göre, yerel yönetim Ankara ile anlaşarak bölgede inşaatı durdurdu ve kanıtları ekspertiz çalışmalarının yapılması için arkeoloji müzesi yetkililerine verdi. Bizim yetkili makamlarımız Türk meslektaşlarıyla bu konuda çalışmaya hazırlar.

Bu durum askeri alandaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor. 3 Aralık 2012 tarihli RusyaTürkiye anlaşmasının onaylanma sürecinin tamamlanması bunun için olumlu koşulları oluşturuyor.” dedi.

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