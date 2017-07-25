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Zamandan tasarruf sağlayan alışveriş daha mutlu ediyor

Araştırmacılar, zamandan tasarruf edebilmeye dönük para harcamanın kişileri alışveriş yapmaktan daha mutlu ettiğini belirledi.

25.07.2017 - 15:57
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BBC'de yer alan habere göre, Sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlanan araştırmada, psikologlar, ABD, Kanada, Danimarka ve Hollanda'dan 6 bin yetişkine zamandan tasarruf etmek için ne kadar para harcadıklarını sordu.

Aralarında 800 milyonerin de bulunduğu deneklerin 3'te 1'i zamandan tasarruf edebilmeye dönük harcama yaptıklarını belirtti.

KENDİ YAPMAK YERİNE HİZMETİ SATIN ALANLAR DAHA MUTLU

Bilim adamları, zaman kazanmak için bir işi kendileri yapmak yerine bu konudaki hizmeti satın alanların yaşamlarından daha memnun olduğunu aktardı.

Araştırmacılar, ayrıca Kanada'nın Vancouver kentinde çalışan 60 kişiyle 2 haftalık deney yaptı.

Önce 40 dolar verilen deneklerden, parayı kendilerine zaman kazandıracak bir hizmet için harcamaları istendi. Sonrasında ise deneklere aynı miktarla giysi, yiyecek, içecek, kitap gibi eşyalar almaları söylendi.

Zamandan tasarruf sağlayan alışveriş daha mutlu ediyor

ZAMAN YETERSİZLİĞİ STRESİNDEN KURTARIYOR

Kanada British Columbia Üniversitesinden Profesör Elizabeth Dunn, araştırmada zaman kazanmak için para harcamanın insanları "vakit yetmezliği" stresinden kurtararak daha mutlu ettiği bulgusuna ulaştıklarını ifade etti.

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