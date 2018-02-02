'Zamanın Fiziği' kitabı raflarda yerini aldı

Amerikalı profesör ve psikolog Richard A. Muller, yaptığı önemli akademik çalışmalarla biliniyor.

Akademisyenin yeni kitabı geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alarak kitapsevererle tanıştı. Muller’in evrenimize ilişkin en temel varsayımlar hakkında büyük tartışmalara yol açacak bu mühim çalışması, fizikteki en uzun ömürlü gizemlerden birini çözebilir.





Zamanın Fiziği kitabında Muller zamanın kendisinin nasıl yaratılabileceğine ya da yok edilebileceğine dair bir hipotez kuruyor. Belki doğrudur. Belki yanlıştır. Ancak bunu anlatırken size zamanın ne olduğu, onu nasıl ve neden o şekilde deneyimlediğimiz konusunda master düzeyinde ders veriyor.

Yazar: Richard A. Muller

Yayınevi: Paloma Yayınları

Çeviren: Nilgün Göngür

Baskı yılı: 2018

Syf: 384

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