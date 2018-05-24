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'Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı' programı beğeni topladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan dramatik sahne gösterisi Gaziantep'te seyirciyle buluştu.

AA | 24.05.2018 - 10:37..
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Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen projenin gösterimi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Sultan 2. Abdülhamid Han dönemiyle ilgili gösteride, Kudüs'ün manevi kimliğini yaşatmış Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinden kesitler sunuldu.

'Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı' programı beğeni topladı

DEVLET SANATÇILARI ROL ALDI

Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Salim Tokaç'ın üstlendiği gösteride, Devlet Tiyatrosu sanatçıları rol aldı. Özge Dilek tarafından yazılan ve teknik ekiple yaklaşık 200 kişinin görev aldığı etkinliğin tiyatral anlatımı, ışık, ses ve video gösterileriyle zenginleştirildi.

'Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı' programı beğeni topladı

GERÇEK VE SANAL HARMANLANDI

Drama yönetmenliğini Ebru Kara'nın, koreografisini Pınar Ataer'in yaptığı Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı, video mapping yöntemiyle gerçek ve sanal görüntü harmanlanarak sahneye aktarıldı.

'Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı' programı beğeni topladı

'Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı' programı beğeni topladı

'Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı' programı beğeni topladı

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