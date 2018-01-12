Adana'da işlenen cinayet 15 günde aydınlatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili başvurular, 12 Mart'a kadar sürecek.

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırmak için gittiği evden çıkarken yapılan silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Eyüp Sedefdiş, hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatlarındaki son durum.

Edremit'te ev sahibine kızan kiracı Aynur T., odasındaki çekyatı ile odanın kapısını ateşe verip olay mahallini terk etti.

1 CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın Hakan Şükür'ün mallarına el konuldu ancak eski milletvekili olarak hakları devam ediyor. Yaş ve hizmet yılı dolmadığı için emekli olmasa da sağlık harcamaları gibi her türlü hakka sahip.

2 Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştı.

3 Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi Son KHK ile Bakanlar Kurulu kararıyla, Emniyet bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı, "Özel Harekat Başkanlığı" oldu.

4 Meclis, milletvekillerinin sağlık yardımlarına zam yaptı Son zamlarla birlikte milletvekilleri diş sağlıklarını korumak için bütçeden daha fazla yardım alacak. Uygulama, Meclis ile bağlantısı olan yaklaşık 13 bin kişiyi kapsıyor.

5 Kastamonu'da kayıp aileye ilişkin savcılık raporu Kastamonu Bürme Köyü'nde öldürülen ve cesetleri yakılan 5 kişilik Çataoğlu ailesinin nasıl katledildiğine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

6 Abdullah Gül: Polemiğe girmek istemiyorum 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti'den kendisine yönelik gelen eleştirilere polemiğe girmenin kendisine yakışmayacağını ifade etti.