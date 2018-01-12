Adana'da işlenen cinayet 15 günde aydınlatıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde; baraj gölü kıyısında alkol alıp, balık tutan 2'si çocuk 10 kişi, az ileride yine alkol alan Bahri Soncu ve yanında bulunan Hüseyin Fahri Temir ile tartışmaya başladı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine, iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.
10 BIÇAK DARBESİ
Akraba olan Sedat A., Yasin A., Emre A., Muhammet A., İbrahim A., S.A ile birlikte, Mamut T., Serhat Ç., Abdurrahman S. ve M.M.Y, sopayla dövdükleri Temir'i 10 yerinden bıçaklayıp öldürdü, Soncu ise ağır yaralandı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Cinayetin ardından, motosiklet ve siyah minibüs ile kaçan zanlıları yakalamak için Cinayet Büro Amirliği dedektifleri çalışma başlattı.
153 KAMERA İZLENDİ
Polis, zanlıların olaydan sonra kaçtıkları 20 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki evlerinin güzergahında bulunan 153 güvenlik kamerasını inceleyip, minibüsün plakasını tespit etti.
10 GÖZALTI
Bunun üzerine harekete geçen polis, görgü tanıklarının ifadesini de alarak 10 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar ilk sorgusunda, bıçağı kimin kullandığını bilmediklerini söyleyip, suçu birbirlerinin üzerine attı. İşlemleri tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.