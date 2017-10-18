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Zap bölgesinde 9 yıl sonra terör operasyonu

Hakkari Çukurca ilçesinin güneybatısında ve sınırın diğer tarafında yer alan Zap bölgesine TSK tarafından operasyon başlatıldı.

18.10.2017 - 10:46
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Zap bölgesinde 9 yıl sonra terör operasyonu

Zap, Çukurca'nın hemen güneyinde yer alıyor. Orada PKK terör örgütünün kamplarının olduğu biliniyor. Arazi yapısı bakımından Zap bölgesi Türkiye'ye sızma ve Türkiye'den Irak'ın kuzeyine kaçma istikameti olarak en uygun noktalardan biri. Bu nedenle Zap'ın tutulması önemli.

Türkiye zaman zaman uluslararası haklarını kullanarak sıcak takip amaçlı sınır ötesine geçiyordu fakat Zap'a son operasyon oldukça kapsamlı.

KOMANDOLAR BÖLGEDE

Komando birliklerinin katıldığı Zap bölgesindeki operasyonda PKK'lı teröristler tarafından daha önce yola döşedikleri el yapımı patlatıcının infilak ettirilmesi ve sonrasında çıkan 4 asker şehit olurken 2'i ağır 3 asker yaralandı.

21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyona ilişkin yapılan son bilgilendirmede ise Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen 21 terörist öldürüldü. Operasyona SİHA'larla havadan destek verildi.

Zap bölgesinde 9 yıl sonra terör operasyonu

OPERASYONUN AMACI

Hava destekli Zap bölgesine başlatılan operasyonun amacının son günlerde Zap bölgesinde yoğun hareketlilikleri gözlenen ve saldırı hazırlığı içinde olan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğini ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin bulunduğu üs bölgelerine ulaşan geçiş yollarının güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi.

Zap bölgesinde 9 yıl sonra terör operasyonu

EN SON 2008 YILINDA GİRİLMİŞTİ

Kuzey Irak'taki Zap bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2008 yılında başlatılan 'Güneş Harekatı' ile girilmişti. 'Güneş Harekatı'nda bölgedeki PKK kampları imha edilmişti.

Zap bölgesinde 9 yıl sonra terör operasyonu

Zap bölgesinde 9 yıl sonra terör operasyonu

Zap bölgesinde 9 yıl sonra terör operasyonu

Zap bölgesinde 9 yıl sonra terör operasyonu

Zap bölgesinde 9 yıl sonra terör operasyonu

Zap bölgesinde 9 yıl sonra terör operasyonu

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