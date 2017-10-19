Zapatero dünyanın geleceğini Türkiye'ye bağladı

TRT World'ün güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler aramak amacıyla "Belirsizlik çağında değişime ilham olmak" temasıyla gerçekleştirdiği "TRT World Forum"da "Hepimiz Aynı Gemideyiz: İnsani Krizlerin Çözümü İçin Bölgesel İşbirliği" başlıklı özel bir oturum düzenlendi.

DÜNYANIN GELECEĞİ TÜRKİYE'YE BAĞLI

TRT World'ün sunucusu Adnan Nawaz'ın moderatörlüğünü yaptığı özel oturuma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero katıldı. Bugün Ortadoğu'da yaşanan sorunların sadece Türkiye için değil dünyanın küresel istikrarı ve barışı için önemli olduğunun altını çizen Zapatero, "Dünyanın geri kalanının geleceği Türkiye'ye bağlı. Ortadoğu'daki barış ve istikrardan, Avrupa ile olan ilişkilerden bahsediyorum. Tüm dünya aslında Türkiye'nin geleceği ile bağlantılı." diye konuştu.

Zapatero konuşmasının bu bölümünde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na dönerek, "Türkiye'nin geleceği, Batı dünyası ile Doğu dünyası arasındaki ilişkinin de geleceği aslında." ifadelerini kullanarak, kendi başbakanlığı döneminde ve sonrasında hep böyle düşündüğünü ve bunu hep dile getirdiğini söyledi.

"MUTLAKA FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"

Suriye ve Irak'ta yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Zapatero, bu bağlamda Filistin meselesinin bölgede barış ve istikrar sağlanması için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu bölgede istikrar sağlanmadığı sürece, İsrail ve Filistin arasında bir anlaşmaya varılmadığı sürece hiçbir şekilde bir barış olmayacak. Mutlaka bir Filistin devletinin tesis edilmesi lazım. Aksi takdirde Ortadoğu'nun geleceği olamaz. Bu konu ele almamız gereken en önemli konu." dedi.

"AVRUPA'DA 10 BİN SURİYELİ ÇOCUK KAYIP"

Zapatero’nun ardından konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da göçmen karşıtlığı, İslamofobi, Hristiyanofobi, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün yanı sıra antisemitizmin de yükseldiğine dikkat çekerek, ‘’Bu sorunların küresel olduğunu ve odaklanması gereken konuların çatışmaların engellenmesi, terörizmle ortak mücadele ile bu sorunların sonuçlarına daha fazla önem verilmesi gerek. Bugün rakamlara baktığınız zaman 65 milyon insan, güç kullanılarak yerinden edilmiş durumda. Bunların 25 milyonu birçok değişik ülkede mülteci durumunda. Avrupa'da bugün 10 bine yakın Suriyeli çocuğun kayıp olduğunu ve bulunamadığını biliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Başbakanı Zapatero gibi bir liderin eksikliğinin olduğunu ve bunun durumu daha da zor bir hale getirdiğinin altını çizerek, terörizm ile mücadelenin küresel bir sorun olduğunu ve terörizmle etkili bir şekilde mücadele etmek için "iyi terörist-kötü terörist" ayrımından vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

TRT WORLD AVRUPA’DAKİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN SESİ OLUYOR

TRT World, habercilikteki farklı ve başarılı duruşunu önemli bir sosyal sorumluluk projesine taşıyor. World Citizen olarak adlandırılan projeyle, Avrupa’daki kaybolan mülteci çocuklar sorununa farklı cephelerden çözüm üretiyor.

İstanbul Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen World Citizen tanıtım gecesine akademisyen, bürokrat, sanatçı ve diplomatik temsilcilerden oluşan bir davetli topluluğu katıldı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, World Citizen projesini anlattığı konuşmasında, bu girişimle amacın sempati uyandırmak değil empati ve şefkat duygusu geliştirmek olduğunu ifade ederek, ‘’World Citizen girişimini insanlığın vicdanına ilham olabilmek amacıyla başlattık. Günümüz dünyası hiç olmadığı kadar küçülerek küresel bir kasaba haline geldi. Yaşadıklarımızı, hikayelerimizi tüm dünya ile paylaşmak için her türlü şansa sahibiz. Bir yandan da birbirimize bir o kadar uzağız. Bu mesafenin asıl nedenleri ise şefkat, güven ve empati yoksunluğu... Bu nedenle dünya bugüne kadar hiç olmadığı derecede büyük sorunlarla yüzleşiyor. Bir yandan değişimi görmek istiyoruz, diğer yandan bunu gerçekleştirmekten korkuyoruz.’’ dedi.

TRT World Citizen Projesi’nin önemine vurgu yaptığı konuşmasında mülteci sorununun dünyanın en önemli meseleler arasında yer aldığını belirten Eren, ‘’Kızgınız, yorgunuz, üzgünüz ve çaresiziz. İşte tam bu noktada TRT World Citizen hislerimizi harekete geçiriyor’’ ifadelerini kullandı.

WORLD CITIZEN NEDİR?

TRT World, başlattığı World Citizen girişimiyle kayıp mülteci çocuklar hakkında Avrupa’da ses getirmeyi amaçlıyor. Girişimle, Avrupa’daki çocuk kaçakçılığı, cinsel istismar ve organ ticaretinin önüne geçmek amaçlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda Avrupa’daki mülteci çocuklar için 6 dilde bir rehber hazırlandı. Avrupa’nın değişik ülkelerindeki mülteci kamplarında dağıtılacak rehberle, özellikle çocukların ve ailelerinin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. İngilizce, Arapça, Farsça, İspanyolca, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanan rehberde, mülteci çocukların hakları, zor durumda kalmaları halinde yapılması gerekenler adım adım çocuklara yönelik görsellerle detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Yine proje kapsamında, etkili bir hikayecilik diliyle amaca hizmet eden bir çizgi film serisi ile aynı farkındalığın altı çizilecek.

Mülteci çocukların kaybolmaya yüz tutan geleceklerini tekrar kazanmaları için çalışan TRT World Citizen İnisiyatifi ayrıca Avrupa’daki karar vericiler ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek için mülteci çocukların her geçen gün büyüyen tehditlerini anlatan ‘’Ben çocuk değil miyim?’’ isimli bir gerçekler dosyası da hazırladı.

Aynı projenin bir parçası olarak geçtiğimiz günlerde Nizip’teki Türkiye’nin en büyük mülteci kampına giden TRT World’den uzman bir ekip, küçükler için bir gazetecilik eğitimi düzenledi. Bu eğitimle mülteci çocuklar haberin öznesi olmak yerine kameranın arkasına geçerek haber sürecine dahil oldular.