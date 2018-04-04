Zarar verdiği mağazada uyurken yakalandı

Çin menşeli ürünlere getirilecek yüzde 25 ek gümrük vergisi içeren listede, bin 300'e yakın ürün çeşidi var.

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ABD: İncirlik önemli üsten çekilmiyoruz

İncirlik Üssü'nün NATO ve Koalisyon güçleri için önemli bir yer olduğunu söyleyen ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Michael, İncilir'ten çekilmeyeceklerini belirtti.