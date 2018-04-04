Şanlıurfa'da yaşayan 20 yaşındaki madde bağımlısı Uğur Y. önceki gece merkez Karaköprü ilçesinde park halindeki iki otomobile ve iki mobilya mağazasına zarar verdi. Olay yerinden kaçmayan zanlı, mobilyaların üzerinde uyurken bulundu.
Zarar verdiği mağazada uyurken yakalandı VİDEO
ZARAR VERDİĞİ MAĞAZADA YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci, zarar verdiği dükkandaki mobilyaların üzerinde uyurken buldu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Uğur Y'nin otomobillere, iş yerleri ve mobilyalara zarar verdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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Mobilya satıcılarından Mehmet Emin Akdeniz, çok miktarda malzemelerinin zarar gördüğünü, mağduriyetlerinin büyük olduğunu söyledi.