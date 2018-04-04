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Zarar verdiği mağazada uyurken yakalandı

Şanlıurfa'da madde bağımlısı bir zanlı, zarar verdiği mobilya mağazasında uyurken yakalandı.

AA | 04.04.2018 - 01:37..
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Şanlıurfa'da yaşayan 20 yaşındaki madde bağımlısı Uğur Y. önceki gece merkez Karaköprü ilçesinde park halindeki iki otomobile ve iki mobilya mağazasına zarar verdi. Olay yerinden kaçmayan zanlı, mobilyaların üzerinde uyurken bulundu.

Zarar verdiği mağazada uyurken yakalandı

Zarar verdiği mağazada uyurken yakalandı VİDEO


ZARAR VERDİĞİ MAĞAZADA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci, zarar verdiği dükkandaki mobilyaların üzerinde uyurken buldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uğur Y'nin otomobillere, iş yerleri ve mobilyalara zarar verdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mobilya satıcılarından Mehmet Emin Akdeniz, çok miktarda malzemelerinin zarar gördüğünü, mağduriyetlerinin büyük olduğunu söyledi.

 

 

Zarar verdiği mağazada uyurken yakalandı

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