Zarif: Kinci ABD'ye karşı yapıcı görüşmelerimiz oldu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ziyareti ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüşmelerini değerlendirdi.
"YAPICI GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"
Zarif Twitter hesabından yayınladığı açıklamada, ”Türkiye Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkiler ve ABD’nin kinci tavırlarına karşı bölgesel işbirliği doğrultusunda yapıcı görüşmelerimiz oldu” dedi.
İranlı diplomat yarın Pakistan’a gidip, ülkenin yeni lideri ile görüşeceğini belirtti.