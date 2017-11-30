Zarrab artık sivil kıyafetle ifade verecek

Amerika'daki mahkemede tanık olarak ifade veren Zarrab'ın duruşması sona erdi. Zera Zarrab, yarınki (Perşembe) duruşmada TSİ 17:15'te tanık olarak ifade vermeye devam edecek.

"MAHKUM KIYAFETLERİNİ ÇIKARTABİLİR"

Duruşmanın sona ermesinin ardından Savcı Sid Kamaraju, tanık Sarraf'ın hapishane üniformaları çıkartabileceği ve sivil kıyafetle duruşmaya katılmayı isteyip istemediğinin sorulacağını kaydetti. Bunun üzerine Yargıç Berman'ın da Sarraf'ın sivil kıyafetle katılabilmesine olanak tanıyan bir talimat yazabileceği yönünde öneride bulunduğu ifade edildi.

Duruşmayı yarına erteleyen yargıç Berman, "Zarrab için bir gömlek ve bir kıravat getirilmesi için gerekli talimatı vermeye hazırım. Cezaevinde kalmak zaten zor, bunu daha da zorlaştırmanın gereği yok" ifadelerini kullandı.