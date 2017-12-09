Zarrab'ı tecavüzcülükle suçlayan Jaber de ambargo delmiş

ABD’nin New York kentinde, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’ya karşı tanıklık yapan Reza Zarrab'la aynı hücrede kalan 61 yaşındaki Faouzi Jaber, Zarrab'a tecavüz davası açmıştı. Manhattan hapishanesinde Zarrab'la aynı hücreyi paylaşan Jaber, Zarrab'ın kendisine iki kez tecavüz ettiğini ileri sürmüştü. Reza Zarrab ise bu iddiayı yalanlıyor.

LÜBNAN'IN ZARRAB'I

Amerika'nın Jaber'in peşine de Zarrab gibi İran'a ambargosunu deldiği iddiasıyla düştüğü ortaya çıktı.

Reza Zarrab, Türkiye üzerinden İran'a yönelik ambargoyu delmek için çalışıyordu. Sadece Türkiye değil, Amerika'nın kendisi dahil birçok ülkede ambargoyu delen ağlar var. Jaber de Lübnan üzerinden ambargo deliyordu.

"ÇOK ÇARESİZ KALDIM"

Jaber’in açtığı dava dosyasına göre, Zarrab’ın kendisine uyguladığı cinsel şiddet Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında gerçekleşti.

Jaber, Zarrab hakkındaki şikayetinde "Çok çaresiz kaldım, benden çok daha genç ve güçlü bir adamla mücadele edemedim." dedi.